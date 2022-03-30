Тампа, США, , 09:03 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Никита Кучеров Wayne

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт три результативные передачи. Шайбы забросили Алекс Киллорн, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.

В составе «Каролины» отличились нападающие Брайан Бойл и Сидни Кросби. На счету российского форварда Евгения Малкина один голевой пас.

На сегодняшний день «Тампа» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 90 очков. «Каролина» идёт на втором месте в Восточной конференции с 96 очками.

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