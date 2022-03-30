Саратов, 30 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. За сутки в трех реках на территории Саратовской области наблюдается подъем уровня воды. Об этом 30 марта сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области Уровень воды в реке Медведица

На утро 30 марта реки вскрылись в десяти муниципальных районах области. За сутки на 10 см зафиксирован подъем уровня воды на реке Медведице в Аткарском районе, на три см — на реке Идолга в Татищевском районе, на реке Соболейка в Базарно-Карабулакском районе уровень воды поднялся на 1−2 см.

«Случаев подтопления населенных пунктов, мостовых сооружений и дорог нет», — написал вице-губернатор в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, на водоемах Саратовской области с 14 марта планово ведутся ледовзрывные работы.

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