Горловка, ДНР, , 09:00 — REGNUM При обстреле киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республики ДНР в ночь на 30 марта погибли два человека. Об этом 30 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

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Уточняется, что в результате произведенного в ночь на 30 марта обстрела со стороны ВСУ в Горловке были разрушены 16 домостроений.

«По предварительным данным, двое погибших», — говорится в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Луганска киевскими боевиками с применением ракеты тактического комплекса «Точка-У» нет пострадавших или разрушений.