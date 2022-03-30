Москва, 30 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предлагают прекратить до окончания российской военной спецоперации транзит газа в ЕС через Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«С апреля Россия будет принимать платежи за газ от недружественных стран только в рублях. ЛДПР поддерживает это контрсанкционное решение, но предлагает усилить его. Пора полностью прервать транспортировку российского газа по территории Украины», — отмечают в ЛДПР.

Россия готова быстро наладить поставки газа по новому «Северному потоку — 2», он не загружен и полностью компенсирует украинскую «ветку», указали в ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, физический поток газа по трубопроводу «Ямал — Европа» упал до нуля в точке Мальнов в Германии, отмечает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

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