Париж, , 08:59 — REGNUM Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии в телефонном разговоре предостерегли от любого «ослабления решимости Запада», передает BFM TV.

Флаги Франции и ЕС ZeroTwoZero

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель совета министров Италии Марио Драги «согласились, что нельзя ослаблять решимость Запада».

Стороны провели телефонный разговор вечером, 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция французской стороны заключается в том, что рассчитываться за газ рублями невозможно, заявил президенту России Владимиру Путину его коллега из Франции Эммануэль Макрон.

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