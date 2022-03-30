Уфа, , 09:01 — REGNUM Автомобиль наехал на инспектора ДПС в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Лесовоз Georg Pik

Сообщается, что днем 29 марта в Мишкинском районе на 7 км автотрассы Бирск-Тастуба-Сатка лесовоз съехал с проезжей части. Прибывшие на место инспектора ДПС оказывали помощь водителю «Freightliner», а также регулировали дорожное движение во время погрузки древесины в фуру.

По предварительной информации, в это время автомобиль «Opel Astra», за рулем которого находился 26-летний житель Бирска, наехал на инспектора ДПС. В результате ДТП старший лейтенант полиции получил травмы.

По словам водителя, его ослепила встречная автомашина. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.