Москва, , 08:58 — REGNUM Отказ европейских стран платить за газ в рублях может привести к катастрофическим последствиям, заявил инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если же поставки газа в Европу всё же остановятся, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а «Газпрому» может стоит примерно половины прибыли и сокращение инвестиций. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет», — сказал он агентству «Прайм».

Также он добавил, что у ЕС не получится быстро заменить российский газ поставками из Соединенных Штатов или Катара, поскольку мощности США ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.

«Поэтому Европу ждет резкий рост цен на газ, возможно выше $5000 за тысячу кубов плюс вынужденное рационирование энергопотребления ближайшей зимой», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне западных санкций 23 марта президент России Владимир Путин объявил, что газ недружественным странам Россия теперь будет продавать за рубли.

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