Эксперт предупредил ЕС о катастрофе из-за отказа платить за газ в рублях
Москва, 30 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Отказ европейских стран платить за газ в рублях может привести к катастрофическим последствиям, заявил инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
Также он добавил, что у ЕС не получится быстро заменить российский газ поставками из Соединенных Штатов или Катара, поскольку мощности США ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне западных санкций 23 марта президент России ВладимирПутин объявил, что газ недружественным странам Россия теперь будет продавать за рубли.
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