Сеул, 30 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Почти 60% жителей Южной Кореи выступают против помилования бывшего президента страны Ли Мён Бака и бывшего губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Data Research.

Kremlin.ru Ли Мён Бак и Дмитрий Медведев

Согласно результатам опроса, проведенного 28 марта среди 1000 человек, 58,7% выступили против помилования. Противоположного мнения придерживаются 32,1% опрошенных.

Известно, что вопрос о помиловании появился перед встречей между действующим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и избранным главой государства Юн Сок Ёлем. Однако по словам чиновников, на встрече данный вопрос не обсуждался.

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43,5% респондентов считают, что принять решение, касающееся помилования, должно новое правительство во главе с Юн Сок Ёлем, а 37,3% считают, что этим вопросом должна заниматься нынешняя администрация Мун Чжэ Ина.