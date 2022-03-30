Гай, Оренбургская область, 30 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области 29 марта, когда бушевало ненастье и на ряде трасс вводили ограничения движения транспорта, десятки автомобилей попали в снежные заторы. Потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежная трасса

На востоке области сильная метель и ветер застигли несколько машин прямо в пути. Пожарно-спасательные подразделения помогали всем застрявшим в снежных заносах.

Вечером 29 марта при помощи техники подвижного пункта обогрева №3 ГУ МЧС России по Оренбургской области эвакуировано два легковых автомобиля, застрявших возле поселка Лылово.

Между поселками Хмелевка и Ижберда застряли 17 машин. Гусеничная техника «Оренбургремдорстроя» и сотрудники Пятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Оренбургской из снежного плены вызволили шесть автомобилей, которые продолжили движение самостоятельно. Ещё пять легковых автомобилей в сопровождении сотрудников МЧС добрались Хмелевки.