Богота, , 08:56 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке 29 марта увеличил вознаграждение за поимку предполагаемого организатора теракта в Боготе, когда при взрыве около полицейского участка погибли два ребёнка и 17 человек получили ранения, до 5 млрд колумбийских песо (около $1,33 млн). Об этом Дуке написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Президентский дворец. Богота, Колумбия Juanjo70000

Иван Дуке «Мы боремся с терроризмом, безоговорочно противостоим ему и едины как страна. В ходе чрезвычайного заседания Совета безопасности… были приняты решения увеличить награду за поимку Джона Мечаса до 5 млрд колумбийских песо, ужесточить контроль за въездом и выездом на границах Боготы и усилить полицейское патрулирование на время выборов».

По версии властей Колумбии, теракт в Боготе был организован Джоном Мечасом (Хавьер Алонсо Велоса Гарсия, 39 лет), который является одним из лидеров распущенной повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК). После роспуска в 2016 году часть бывших сторонников РВСК заявила о намерении продолжить вооружённую борьбу.

Ранее правительство предлагало за информацию о местонахождении виновных в нападении награду в размере 300 млн колумбийских песо (около $80 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве возле полицейского участка в одном из районов Боготы пострадали 18 человек, погиб один несовершеннолетний.

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