В Колумбии награду за поимку организатора теракта увеличили до $1,3 млн
Богота, 30 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке 29 марта увеличил вознаграждение за поимку предполагаемого организатора теракта в Боготе, когда при взрыве около полицейского участка погибли два ребёнка и 17 человек получили ранения, до 5 млрд колумбийских песо (около $1,33 млн). Об этом Дуке написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По версии властей Колумбии, теракт в Боготе был организован Джоном Мечасом (Хавьер Алонсо Велоса Гарсия, 39 лет), который является одним из лидеров распущенной повстанческой организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК). После роспуска в 2016 году часть бывших сторонников РВСК заявила о намерении продолжить вооружённую борьбу.
Ранее правительство предлагало за информацию о местонахождении виновных в нападении награду в размере 300 млн колумбийских песо (около $80 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве возле полицейского участка в одном из районов Боготы пострадали 18 человек, погиб один несовершеннолетний.