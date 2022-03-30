Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM На Сахалине около 3 тыс. семей в 2022 году получили ежемесячные выплаты на первого ребёнка. Размер пособия в островном регионе составляет почти 18 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Детское пособие Мфц.онлайн

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Ежемесячные выплаты назначаются на первого ребёнка до достижения им трёх лет. Специалисты подчеркнули, что подавать заявление на пособие необходимо ежегодно.

«При подаче заявления в первые полгода пособие выплачивается со дня рождения ребёнка, в остальных случаях — с момента обращения за его назначением», — пояснил начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства социальной защиты Максим Петин.

Данная выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двойной величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения — не более 37 516 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Аткарского района Саратовской области подозревается в мошенничестве при получении выплат на ребёнка.