Улан-Удэ, 30 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Главам районов и сёл в Бурятии поручено усилить контроль за сельскохозяйственными палами. Глава республики Алексей Цыденов также потребовал избавляться от сухой травы по периметры поселений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Он напомнил о сгоревшем из-за травяного пожара посёлке Черёмушки, призвав не давать себе послаблений, а также информировать население об опасности.

«После прошлого года, когда у нас были большие осадки, появилось больше растительности, значит, в этом году гореть будем больше. По данным Росгидромета лето будет жаркое и ветреное, соответственно будем гореть», — отметил он.