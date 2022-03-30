Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Мир стал подлинно постамериканским, это явлено обострением ситуации на Украине, сообщает в США портал The Intercept.

Американский флаг на корабле ВМС США The White House

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В ситуации с Украиной, отмечается в статье, некоторые государства неожиданно для США не стали присоединяться к тому или иному блоку, как делали прежде. В период Холодной войны части стран Азии, Африки и Латинской Америки приходилось занимать чью-либо сторону, но теперь они от этого отказались.

Так, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика не стали следовать призывам к дипломатической изоляции России или введению антироссийских санкций. Группа стран Африки, включая ЮАР, воздержалась от принятия в ООН резолюций, направленных против России.

Нейтральная позиция этих стран, отмечают авторы материала, шокировала многие западные элиты. Они давно привыкли указывать другим странам, какой должна быть их геополитическая позиция.

Авторитет США иссяк после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны официального Вашингтона. Ошибки и неизбежности вели у упадку Запад и порождённые им ценности.

«Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях», — отмечает портал.

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