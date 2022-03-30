Горловка, ДНР, , 08:54 — REGNUM В Горловке в результате обстрелов украинской артиллерии погибли два мирных жителя. Об этом 30 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Артобстрел Mil.gov.ua

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Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку в ночное время. В городе разрушены ещё 16 домов, два человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики ночью нанесли удары по Донецку, а в сторону Луганска выпустили ракету «Точка-У».