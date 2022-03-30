Москва, , 08:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает расширить список товаров, экспортируемых за рубли.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.» — отметил Володин в телеграм-канале.

На протяжении последних дней широко обсуждается вопрос расчётов за природный газ в рублях.

Сначала страны G7 не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в национальной валюте, затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такой возможности у европейских стран нет, 30 марта СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля.

«В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов», — отметил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли дал президент РоссииВладимир Путин.