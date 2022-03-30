Горловка, ДНР, , 08:53 — REGNUM Утром в среду, 30 марта, киевские боевики произвели обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из автоматического гранатомета (АГС). Об этом 30 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:15 из населенного пункта Троицкое и в ходе него было выпущен 20 гранат из АГС.

Также указывается, что, помимо этого, украинские боевики использовали при обстрелах стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, чтоодин человек погиб в результате удара украинских войск по жилым домам на улице Пинтера в Донецке.