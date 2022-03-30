Ставрополь, , 08:53 — REGNUM В Ставропольском крае был пресечен факт перевозки контрафактной одежды известных зарубежных марок. Водитель вез груз из дагестанского города Хасавюрт в Пятигорск. Документов на товар у него не было. Машину задержали, возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарных знаков, сообщили 30 марта в пресс-службе временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в составе Объединённой группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории СКФО.

Контрафакт Пресс-служба Воронежской маможни

Из подробностей дела известно, что несколько десятков коробок, в которых перевозилась различная одежда, сотрудники группировки обнаружили в кузове машины, остановленной на контрольно-пропускном пункте «Ищерское». По предварительной оценке, сумма ущерба, причинённая лишь одному из правообладателей, составила более 6 млн рублей. Остальную сумму ущерба ещё предстоит установить.

В настоящее время устанавливаются каналы поставки контрафактной продукции и ведется установка других лиц, причастных к данному преступлению.