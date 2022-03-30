Тбилиси, , 08:50 — REGNUM Цены на автомобильное топливо в Грузии скоро должны снизится. Об этом заявил в эфире телеканала «Имеди» министр экономики Леван Давиташвили.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в настоящее время в стране продают топливо, приобретённое во время пика его подорожания. Сейчас оптовые мировые цены снизились, и стоимость бензина в Грузии тоже должна пойти вниз.

«Ожидаем, что частный сектор возьмет на себя ответственность за быстрое отражение цен в розничной сети. Мы ожидаем, что цены должны снизиться», — сказал министр.

Давиташвили также заявил, что не поддерживает предложение отменить акцизы на продажу топлива, чтобы сделать его дешевле.

Напомним, стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%. В Тбилиси цена на бензин марки «Премиум» увеличилась до 4 лари (около 120 руб) за литр. В стране проходят акции протеста. В оппозиции призывают власти временно отменить акцизы на топливо и снизить НДС на него с 18% до 10%.

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