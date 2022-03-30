Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Власти США осуждают нападение на людей в городе Бней-Брак близ Тель-Авива и предлагают Израилю помощь в связи с этим терактом. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан написал в своём микроблоге в Twitter.

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Он отметил, что в США потрясены нападением, ставшим уже третьим за последние 11 дней, и выражают поддержку союзному Израилю «перед лицом такого варварства». Салливан подчеркнул приверженность Вашингтона борьбе с терроризмом и выразил соболезнования семьям погибших.

«Мы предложили всю соответствующую поддержку премьер-министру [Израиля Нафтали] Беннету и его правительству», — написал Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 26-летний палестинец открыл огонь по людям из автоматического оружия в городе Бней-Брак. Пятеро израильтян погибли. Силовики нейтрализовали нападавшего. Нападения, повлёкшие жертвы, произошли также 27 марта в Хадере и 22 марта в Беэр-Шеве.

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