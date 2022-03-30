В Донецке в результате обрушения многоэтажки погиб человек
Донецк, 30 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате удара украинских войск по жилым домам на улице Пинтера в Донецке. Об этом 30 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Mil.gov.ua
Артобстрел
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По оперативной информации, опубликованной штабом, в результате обрушения кровли один человек погиб, ещё четыре пострадали. Один из госпитализированных — полуторагодовалый ребёнок.
Из дома были эвакуированы 29 человек, в том числе двое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия за ночь и утро нанесла несколько артиллерийских ударов по Донецку.