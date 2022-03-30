Луганск, 30 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В результате обстрела Луганска киевскими боевиками с применением ракеты тактического комплекса «Точка-У» нет пострадавших или разрушений. Об этом 30 марта сообщает представительство Луганской Народной Республики ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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«В результате обстрела пострадавших жителей и повреждений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

При этом ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что обстрел Луганска «Точкой-У» был зафиксирован в 05:25 (совпадает с мск).

Как передавалоИА REGNUM, ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения полётов самолётов в ряд российских аэропортов продлеваются до 7 апреля.