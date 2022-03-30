Москва, , 08:46 — REGNUM Почти половина жителей России (49%) верят, что в перспективе 3−5 лет жизнь в стране улучшится. Не ждут изменений 19%. Думаю, что ухудшится лишь 13%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Ожижают положительных изменений жизни в России через полгода 33% опрошенных. Считают, что она не изменится 20%. Относятся скептически 26%.

Говоря о жизни своей семьи, 30% заявили, что в ближайшие полгода-год надеются на улучшение, ухудшение предвидят 16%, без изменений — 32%. Прогнозируют улучшение жизни семьи через 3−5 лет 48% граждан РФ. Не ожидают изменений 21%.

Опросы проведены. 11−13 и 18−20 марта 2022 года. Опрошены 1500 граждан РФ с 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2021 года улучшения в жизни своей семьи ждали 39% жителей России.

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