Челябинск, , 08:44 — REGNUM В Челябинске специалисты городского водоканала фиксируют рост числа случаев незаконного слива бытовых отходов в колодцы централизованного водоотведения. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Колодец



Коммунальщики предупреждают, что такие действия причиняют дискомфорт горожанам из-за неприятного запаха и создают дополнительную нагрузку на сети. В итоге всё это может привести к засорам и авариям.

«Распространены случаи, когда в канализацию сливают клеевые составы, маслосодержащие отходы, что приводит к полной блокировке работы городской канализации», — говорит замглавы Челябинска Александр Астахов.

В основном такие нарушения допускают автомобилисты. Представители водоканала призывают население фиксировать подобные случаи и сообщать коммунальщикам или в мэрию.