Абакан, , 08:43 — REGNUM В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека, сообщили ИА REGNUM 30 марта в республиканском правительстве.

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По информации регионального оперативного штаба, умерли 50-летняя и 87-летняя женщины, а также двое мужчин (67-летний и 77-летний).

С 1 января 2022 года в Хакасии скончались 354 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 40 носителей коронавируса, выздоровели 90 человек.

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