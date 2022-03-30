Вашингтон, 30 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Одобрение со стороны Соединённых Штатов решений ряда европейских стран о высылке российских дипломатов противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе. Такое мнение 30 марта высказали в посольстве России в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Приветствие [госсекретарём Недом] Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в заявлении российского дипведомства в телеграм-канале.

«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом ещё одно подтверждение бессилия «коллективного запада» в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога», — подчеркнули дипломаты.

Представители посольства призвали США и их партнёров «отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии», особенно необходимой в условиях международной напряжённости.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Он также добавил, что Вашингтон привержен «сотрудничеству с нашими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти постановили выслать из страны 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Позднее о высылке из страны 17 сотрудников российских дипломатических ведомств заявил МИД Нидерландов.

МИД Чехии дал 72 часа российскому дипломату на отъезд из Праги. В ведомстве отметили, что таким образом власти Чехии действуют солидарно с ЕС, ограничивая «присутствие российских спецслужб в ЕС». Кроме того, 21 российского дипломата решила выслать Бельгия.

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