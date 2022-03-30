Баку, , 08:43 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 29 марта выявили 48 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 4481 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 791 814 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшим 781 819 человек, в том числе 31 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 308 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9687 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе три — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 16 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 2285 тестов. Выздоровевшими медики признали 47 человек. Смерть наступила у троих пациентов с диагнозом COVID-19.