Богота, 30 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке объявил об увеличении вознаграждения за поимку предполагаемого организатора теракта возле полицейского участка в Боготе. Об этом Дуке написал 30 марта в Twitter.

Tokota Иван Дуке

«В ходе чрезвычайного заседания Совета безопасности были приняты решения увеличить награду за поимку Джона Мечаса до 5 млрд колумбийских песо (около $1,33 млн), ужесточить контроль за въездом и выездом на границах Боготы и усилить полицейское патрулирование на время выборов», — написал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в одном из районов на юге Боготы возле полицейского участка прогремел взрыв. По последним данным, погибли двое несовершеннолетних, еще 18 человек пострадали.

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