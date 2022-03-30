Москва, 30 марта 2022, 08:39 — REGNUM Временные ограничения полётов самолётов в ряд российских аэропортов продлеваются до 7 апреля, сообщили 30 марта в Росавиации.
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В ведомстве рассказали о принятом решении продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Некоторые южные аэропорты, например, в Ставрополе и Сочи, продолжают работу.