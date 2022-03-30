Вашингтон, 30 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Компания MPEG LA, которой принадлежат права на видеокодек HEVC, подала в суд на южнокорейского производителя электроники Samsung, обвинив его в незаконном использовании ПО. Об этом 30 марта сообщает журнал PC Gamer.

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Разработчик обращает внимание суда в заявлении, что Samsung была лицензиаром и лицензиатом (т.е. могла использовать и передавать права использование HEVC) в период с 2014 по 2020 годы. После того, как лицензионное соглашение подошло к концу, южнокорейская компания продолжила продавать продукты, имеющие поддержку видеокодека.

Отмечается, что иск подан в суд Дюссельдорфа (Германия). В нём MPEG LA требует вынесения судебного запрета на использование Samsung её интеллектуальной собственности, а также возмещения ущерба и судебных расходов.

Для справки: аббревиатура HEVC расшифровывается как High Efficiency Video Coding — это формат сжатия видео, который на 50% эффективнее кодека AVC. Отметим, что в начале 2017 года все основные производители процессоров реализовали поддержку HEVC на аппаратном уровне.