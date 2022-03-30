Чеди-Хольский район, Тува, , 08:39 — REGNUM В Чеди-Хольском районе Туве ликвидировали отходы бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, работы по технической рекультивации отходов велись в рамках нацпроекта «Экология».

Рекультивация отходов бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» Правительство Тувы

В хвостохранилище был уложен подстилающий слой из суглинка на 368 тыс. кубометров, геомембрана на 208 тыс. кв. метров, слой суглинка поверх геомембраны на 44 тыс. кубометров, затем почвенно-растительный слой на 66 тыс. кубометров. Состояние объекта специалисты будут контролировать в течение трёх лет.

Работы позволили улучшить качество жизни более 5 тыс. жителей сёл Аксы и Сайлыг. Как отмечается, отходы бывшего комбината ежегодно наносили урон поголовью скота сельчан. Животные травились вредными веществами в воде после таяния снега весной и после дождей летом.

«Поэтому жители обоих сел старались не выпускать животных на пастбище вблизи хвостохранилища комбината. Ежегодно подсобные хозяйства теряли 15−20 голов крупного рогатого скота, это большая потеря», — отметили в правительстве.

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