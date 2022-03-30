Пекин, 30 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Три спутника «Тяньпин-2», которые предназначены для корректировки модели распределения орбитальных параметров, вывел на околоземную орбиту Китай. Об этом 30 марта сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей странице в соцсети WeChat.

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Отмечается, что старт ракеты-носителя CZ-11 («Чанчжэн-11»), которая вывела в космос указанные космические аппараты, был успешно произведен в 10:29 (05:29 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенном в северной части Китая.

Также уточняется, что спутники «Тяньпин-2» предназначены для предварительного вычисления орбиты и для определения параметров атмосферы Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Южной Кореи провело испытания первого космического снаряда на твёрдом топливе собственной разработки.