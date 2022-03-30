Брюссель, , 08:37 — REGNUM Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанн принял прибывшего в Брюссель председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Грузия. Шахматные фигуры Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что стороны обсудили военный конфликт на Украине и действия России. Также они коснулись вопросов региональной безопасности и шагов, которые планируется предпринять в этой сфере.

«Грузия была и остается верным партнером НАТО. Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с НАТО и стоим плечом к плечу в вопросах безопасности», — сказал на встрече Папуашвили.

Он также выразил надежду, что поддержка со стороны Северного альянса в текущем году не прекратиться.

Напомним, Грузия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, но выразила поддержку Киеву.