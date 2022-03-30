Липецкая область, 12 января, 2012, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и территориальное подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области пресекли деятельность ОПГ, подозреваемой в хищении денег, выделяемых на материнский капитал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе ГУЭБиПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что данная группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России.

Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы широко рекламировали через интернет и печатные издания.

Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом - от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако, фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилфонда. На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. В соответствии с документами выплаты Пенсионным фондом производились на счет юрлица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал. На завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365.700 руб.) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий Следственной частью Следственного управления УМВД по Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Один из организаторов группы задержан.