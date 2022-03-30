Питтсбург, США, 30 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

В составе «Питтсбурга» отличились нападающие Брайан Бойл и Сидни Кросби. На счету российского форварда Евгения Малкина один голевой пас.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 91 очко. «Питтсбург» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 90 очками.

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