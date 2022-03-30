Донецк, 30 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. По Петровскому району Донецка ударила украинская артиллерия. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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Донецкую столицу обстреляли с украинских позиций в Красногоровке. В 8:05 по Петровскому району было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм, в 8:15 — восемь снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате украинского обстрела разрушена часть многоэтажки на улице Пинтера в Донецке.