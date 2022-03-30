Донецк, , 08:30 — REGNUM Утром в среду, 30 марта, киевские боевики произвели обстрел Кировского района Донецка из артиллерии калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Уточняется, что обстрел Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:30 и в ходе него по Кировскому району было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в многоэтажном доме в Донецке уничтожено несколько квартир в результате обстрела украинских вооружённых формирований.