Пекин, 30 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Китае начались переговоры министров иностранных дел России и КНР СергеяЛаврова и ВанИ, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ МарияЗахарова.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

«Начались переговоры Сергея Лаврова и Ван И в Китае», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава российского МИД прибыл в китайский город Тунси, где состоится встреча глав внешнеполитических ведомств в формате стран-соседей Афганистана.

В мероприятии примут участие представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.