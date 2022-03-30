Томск, 30 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Томской области против главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

По данным следствия, в ноябре 2019 года он обратился в областной департамент по социально-экономическому развитию села с просьбой возместить часть затрат на развитие мясного скотоводства. Мужчина также предоставил документы с подтверждением фиктивно завышенной стоимости модульного цеха.

«Это позволило ему впоследствии получить из бюджета Томской области субсидию в размере чуть менее 9 млн рублей, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области». Указанный модульный цех не был введен в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени фермер задержан и отправлен под домашний арест. В доме обвиняемого, в помещениях ЛПХ и департамента проведены обыски.