Саратов, , 08:29 — REGNUM Саратовская область получит средства из федерального бюджета на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию хлебопекарной продукции. Всего регион получит 47,2 млн рублей, сообщает минсельхоз Саратовской области.

Хелен София Шьерфбек. Пекарня. 1887

Хлебопеки, которые сохранят цены неизменными, получат компенсацию в 2,5 рубля на кг произведенной и реализованной продукции. Эта мера позволит поддержать предприятия отрасли до нового урожая.

На территории Саратовской области работают более 200 производителей хлеба. В 2021 году в регионе напекли 68,2 тонн хлебобулочных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную поддержку в размере 46,7 млн рублей получат хлебопеки Крыма в 2022 году, это почти в два раза больше, чем в 2021 году.

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