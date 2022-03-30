Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбургской области в полицию обратилась жительница Донецкой Народной Республики с просьбой предоставить временное убежище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, 37-летняя уроженка города Ясиноватая Донецкой области, опасаясь за свою жизнь и жизнь детей, покинула территорию Донбасса. Женщина проинформировала, что приехала в Оренбург к родственникам. Они приехали из Донецкой области в 2014 году и уже имеют российское гражданство.

От оренбургских полицейских женщина получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. Жительница Донбасса заявила о желании оперативно оформить российское гражданство.

Напомним, на 15 марта на территорию Оренбургской области из Донецкой и Луганской Народных республик приехали девять семей.

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