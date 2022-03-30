Москва, , 08:41 — REGNUM Создание новой платёжной единицы позволило бы России вести расчёты с дружественными странами. Такое предложение поступило от экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сообщает 30 марта РБК.

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Западные санкции отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота. Получать оплату за поставленный в Европу газ Россия намеревается в рублях. В связи с этим возник вопрос о создании новой платёжной единицы для расчетов с дружественными странами, говорится в публикации.

По мнению экспертов, ряд стран может быть заинтересован в формировании недолларовой системы расчётов. Это в том числе страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция.

«Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие», — отмечает издание.

Для России после введения новых жёстких санкций, связанных, как сообщало ИА REGNUM, с ситуацией на Украине, затруднены расчёты по импорту и экспорту. Зарубежные счета российских банков, попавших под санкции, заморожены, и провести оплату через них нельзя.

Специалисты в ЦМАКП полагают, что создание новой платёжной единицы в долгосрочной перспективе позволит уйти от долларовой системы международных расчётов. Внутренняя стоимость такой единицы должна обеспечиваться ресурсами, которыми располагают страны-участницы, например, золотом и драгоценными металлами.

Курс единицы будет привязан к средневзвешенной цене ресурсов на мировом рынке, а конвертацией займётся клиринговый центр системы.

По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, создание платежной единицы с дружественными странами возможно, но это вопрос будущего. Сначала такая валюта может появиться на пространстве ЕАЭС.

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