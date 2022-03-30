Донецк, 30 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В многоэтажном доме в Донецке уничтожено несколько квартир в результате обстрела украинских вооружённых формирований.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Как рассказали 30 марта в штабе территориальной обороны ДНР, украинские формирования нанесли артиллерийский удар по жилому дому на улице Пинтера в Кировском районе Донецка. Всего было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

В штабе опубликовали видеозапись разрушений, сделанную очевидцами. На кадрах у многоэтажного дома в городской застройке полностью разрушен один из верхних углов.