Вашингтон, 30 марта 2022, 08:23 — REGNUM В среду, 30 марта, глава Пентагона Ллойд Остин проведет в Вашингтоне встречу с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.
«Министр обороны Ллойд Остин примет свою коллегу Кристину Ламбрехт… в Пентагоне», — говорится в сообщении пресс-службы
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта встретился в Берлине главой МИД Германии Анналеной Бербок.