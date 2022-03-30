Вашингтон, 30 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В среду, 30 марта, глава Пентагона Ллойд Остин проведет в Вашингтоне встречу с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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«Министр обороны Ллойд Остин примет свою коллегу Кристину Ламбрехт… в Пентагоне», — говорится в сообщении пресс-службы

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 марта встретился в Берлине главой МИД ГерманииАнналеной Бербок.