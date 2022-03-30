Тюмень, 30 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Тюмени в 42 многоэтажных домах в течение 2022 года заменят 123 лифта. Об этом сообщает департамент городского хозяйства мэрии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия В лифте

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Большая часть ранее смонтированного и устанавливаемого лифтового оборудования в Тюмени — омского и белорусского производства. Доля лифтов импортного производства, для текущего обслуживания которых требуется поставка запчастей из-за границы, составляет менее 23% от общего числа.

Поставка лебёдок, частотных преобразователей и других элементов системы лифтового хозяйства осуществляется без задержек. В случае возникновения перебоев в поставках вопрос комплектования необходимых резервов запчастей будет решен с производителями аналогичного оборудования, поясняют в мэрии.

Отмечается, что в Тюмени из более чем четырёх тысяч многоквартирных домов почти 1800 оснащено лифтовым оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта жилых домов в 2022 году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов