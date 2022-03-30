* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 08:22 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Баглан сообщают, что в течение последних трёх дней в деревнях Косайе-Тарош и Дарайе-Касан уезде Андараб шли ожесточённые бои между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сообщил газете «8 Собх», что в ходе столкновений были убиты 11 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и двое бойцов сопротивления.

По словам Ахмади, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на Дарайе-Касан, что привело к потерям с обеих сторон в результате контратаки сил сопротивления.

Ахмади добавил, что ожесточенные бои продолжаются.

Несмотря на неоднократные звонки директору департамента информации и культуры провинции Баглан, комментариев получить не удалось.