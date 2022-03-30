Москва, , 08:22 — REGNUM Овал цены на нефть марки Brent на Московской бирже 29 марта продолжался. Цена за торговый день снизилась ещё на 5,92% до $107,40 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Так как на российско-украинских переговорах в Стамбуле была очевидна попытка достигнуть компромисса, рынок нефти начал постепенно отказываться от «военной премии», по крайней мере, в краткосрочном аспекте.

Пока неизвестно, чем закончатся эти переговоры, и будет ли по их итогам достигнут устраивающий обе стороны результат, но «медведи» нефтяного рынка уже который день играют на понижение.

Дополнительную нервозность на рынке создают заявления министерства энергетики Саудовской Аравии о намерениях королевства увеличивать добычу нефти в 2022 году и о возможном в таком случае появлении на рынке избытка нефти примерно в 2 млн б/с.

На фоне этих неоднозначных новостей падение цены до $100 за баррель уже в ближайшее время выглядит реальной перспективой.

Сегодня, 30 марта, ожидается коридор цены Brent в $105−109 за баррель.

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