Уфа, , 08:23 — REGNUM Ажиотаж в продовольственных магазинах постепенно спадает в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития республики.

Цены на сахар в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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Министр отметил, что запасы продовольствия на складах имеются в достаточном количестве.

«Постепенно спадает ажиотаж в продовольственных магазинах. За последнее время сахарные заводы отгрузили покупателям 8,8 тысячи тонн продукции. При этом на складах запас достаточный. Перешли на нормальный режим отгрузки товаров в магазины», — приводит пресс-служба его слова.

Фазрахманов также сообщил, что из федерального бюджета были направлены дополнительные субсидии для перерабатывающих предприятий Башкирии, которые удерживают отпускные цены на свою продукцию на прежнем уровне. Так, хлебопекарные предприятия получили 62 млн рублей, а молокопереработчики — 71 млн рублей. По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусева, специалисты каждый день осуществляют мониторинг в торговых сетях.

«Только вчера мы проверили 332 магазина по всей республике. По-прежнему фиксируем повышенный спрос на бакалейные товары — сахарный песок, гречку и муку, а также на соль, товары для новорождённых и офисную бумагу. При этом наблюдаем позитивную тенденцию постепенного насыщения прилавков этими товарами», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил не уменьшать числа проверок торговых сетей на наличие товаров повышенного спроса и контролировать вопросы ценообразования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии не намерены внепланово повышать стоимость коммунальных услуг.